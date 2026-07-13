சிறுமியிடம் பாலியல் தொந்தரவு சென்ட்ரிங் தொழிலாளி கைது
சிறுமியிடம் பாலியல் தொந்தரவு சென்ட்ரிங் தொழிலாளி கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:11 AM
ஆத்துார்: பெத்தநாயக்கன்பாளையம், பனை ஏரியை சேர்ந்தவர் பாலமு-ருகன், 36. சென்ட்ரிங் தொழிலாளி. இவர், நேற்று வீரகனுார் சென்ற நிலையில், 13 வயதுடைய, 7ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி, வீட்டின் வெளியே துவைத்துக்கொண்டிருந்தார். அவ-ரிடம் பாலமுருகன் தண்ணீர் கேட்டார். தண்ணீர் வாங்கி அருந்-திய பின், பேனா கேட்க, வீட்டுக்குள் சிறுமி சென்றதும், அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற பாலமுருகன், பாலியல் ரீதியில் தொந்த-ரவு செய்து, 100 ரூபாய் தருவதாக கூறியுள்ளார்.
ஆனால் கூச்சலிட்டபடி சிறுமி வெளியே வந்தார். அப்போது மக்கள் விசாரித்து, பாலமுருகனை பிடித்து வீரகனுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். பின் சிறுமியின் பெற்றோர் புகார்படி, ஆத்துார் மகளிர் போலீசார், போக்சோ வழக்கு பதிந்து, பாலமுருகனை கைது செய்தனர். அவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, 16, 14 வயதில் இரு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளது, விசாரணையில் தெரிந்-தது. திருமணமான பெண்
வாழப்பாடி, அண்ணா நகரை சேர்ந்த, 30 வயது பெண்ணுக்கு திருமணமாகி, இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:00 மணிக்கு, அப்பெண் மட்டும் வீட்டில் இருந்தார். அப்போது அதே பகுதியை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி வசந்த், 23, என்பவர், அப்பெண்ணின் வீட்டுக்குள் புகுந்து, பாலியல் தொந்த-ரவு செய்ய முயன்றார். பெண் கூச்சலிட, வசந்த் ஓடிவிட்டார். இதில் காயம் அடைந்த பெண், வாழப்பாடி அரசு மருத்துவம-னையில் சேர்க்கப்பட்டார். அவர் புகார்படி, வாழப்பாடி மகளிர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, நேற்று வசந்தை கைது செய்தனர்.