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தேரில் சாட்டை மாரியம்மன் ஊர்வலம்

தேரில் சாட்டை மாரியம்மன் ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:11 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:11 AM

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ஏற்காடு: ஏற்காடு பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள சாட்டை சமயபுர மாரி-யம்மன் கோவிலில் நேற்று மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்து, பூஜை நடந்-தது.

திரளான பக்தர்கள் வழிபட்டனர். தொடர்ந்து இரவு, அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்-பட்ட தேரில் ஊர்வலம் நடந்தது. கோவிலில் இருந்து, கடை வீதி, டவுன், லாங்கில்பேட்டை, முருகன் நகர், ஜெரீனாக்காடு வழியே சென்ற ஊர்வலம், மீண்டும் கோவிலை அடைந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். மேலும் ஊர்வலத்தின்போது வழிநெடுக இருந்த பக்தர்கள், சுவாமியை தரிசித்தனர்.

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