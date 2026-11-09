அமாவாசையில் தீபாவளி வந்ததால் நாட்டுக்கோழி விற்பனை மந்தம்
அமாவாசையில் தீபாவளி வந்ததால் நாட்டுக்கோழி விற்பனை மந்தம்
ADDED : நவ 09, 2026 12:45 AM
பனமரத்துப்பட்டி: நாட்டுக்கோழி வரத்து அதிகரித்த நிலையில், அமாவாசை நாளில் தீபாவளி வந்ததால், விற்பனை குறைந்தது.
பனமரத்துப்பட்டி வட்டாரத்தில், விவசாயிகள் திறந்த வெளியில் விட்டு நாட்டுக்கோழி வளர்த்து, இறைச்சிக்கு விற்பனை செய்து, கணிசமான வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர். புரட்டாசி மாதத்தில், கிராமப்புறத்தில் பெருமாள் சுவாமிக்கு விரதம் இருப்பதால், அசைவம் சாப்பிடுவதில்லை. அப்போது, நாட்டுக்கோழி விற்பனை மந்தமாக இருந்தது. ஐப்பசியில் வரும் தீபாவளி பண்டிகை சமயத்தில் விற்பனை செய்வதற்கு, நாட்டுக்கோழிகளை தோட்டத்தில் வைத்திருந்தனர்.
விவசாயிகள் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக, இறைச்சி கடையில் விற்பனை செய்வதற்கு நாட்டுக்கோழிகளை உயிருடன் கொண்டு வந்தனர். தீபாவளி செலவு செய்வதற்கு அதிகளவில் நாட்டுக்கோழிகளை விற்பனைக்கு கொண்டு சென்றதால், உயிருடன் கொள்முதல் விலையை வியாபாரிகள் குறைத்தனர்.
ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி உயிருடன், 500 ரூபாய்க்கு வாங்கி வந்த வியாபாரிகள், வரத்து அதிகமானதால், ஒரு கிலோ, 420 ரூபாய்க்கு வாங்கினர். கடையில் வைத்து, ஒரு கிலோ நாட்டுக்கோழி உயிருடன், 560 ரூபாய், இறைச்சியாக, 720 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தனர்.
இது குறித்து, கோழி இறைச்சி கடை உரிமையாளர்கள் கூறியதாவது: கிராமப்புறங்களில், பண்டிகை, திருவிழா நாட்களில் நாட்டுக்கோழி, ஆட்டு கிடா இறைச்சி விற்பனை இருக்கும். இந்தாண்டு அமாவாசை நாளில் தீபாவளி வந்ததால், அசைவம் சாப்பிடுவதை தவிர்த்ததால், 40 சதவீதம் இறைச்சி விற்பனை குறைந்து விட்டது. பண்ணை கோழி இறைச்சி விற்பனை சராசரி அளவில் இருந்தது. புரட்டாசி மாதத்தில் விற்காமல் வைத்திருந்த நாட்டுக்கோழிகள், தற்போது ஏராளமாக விற்பனைக்கு வந்ததால், தேக்கம் அடைந்துள்ளது. அமாவாசை நாளில் தீபாவளி வந்ததால், விற்பனை குறைந்து, நாட்டுக்கோழிகள் தேக்கம் அடைந்துள்ளது.
இவ்வாறு கூறினர்.