ADDED : நவ 21, 2026 04:42 AM
சேலம்: நவ., 14ல் தேசிய குழந்தைகள் தினம், நவ., 19ல் உலக குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு தினம், 20ல் சர்வதேச குழந்தைகள் தினம், 27ல் குழந்தை திருமணம் மற்றும் கட்டாய திருமண ஒழிப்பு தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இதை ஒட்டி, மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சங்கம், சேலம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் சார்பில், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நேற்று நடந்தது. சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத் தொடங்கிவைத்தார்.
அதில், 18 வயதுக்குட்பட்ட மாணவ, மாணவியர், ஆசிரியர்கள், குழந்தை கள் என, 100க்கும் மேற்பட்டோர், நீல நிற உடையில், விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் எழுதிய தட்டிகளை ஏந்தியபடி புறப்பட்டனர்.அப்போது, 'குழந்தை திருமணம் இல்லாத இந்தியா' தலைப்பில் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அச்சடிக்கப்பட்ட துண்டு பிரசுரங்களை, மக்களுக்கு வினியோகித்தனர். திருவள்ளுவர் சிலை, மாநகராட்சி அலுவலகம் வழியே சென்ற பேரணி, மீண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நிறைவு செய்தனர்.
முன்னதாக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குழந்தை கள் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சார்ந்த விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி, கையெழுத்து பிரசாரம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. மேலும் இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு, 'செல்பி பாயின்ட்', வீதி நாடகம், கலை நிகழ்ச்சி கள் நடந்தப்பட்டன.
டி.ஆர்.ஓ., ரவிக்குமார், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் ஷாலினி(பொது), துணை கலெக்டர் திவ்யா, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் ஸ்ரீமுரளி, தமிழ்நாடு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கமிஷன் உறுப்பினர் கசிமீர் ராஜ் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.