/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வி.ஏ.ஓ., ஆபீஸ் முன் 'குடி'மகன்கள் தொல்லை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:54 AM
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பனமரத்துப்பட்டி:பனமரத்துப்பட்டி
வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம், ராசிபுரம் சாலையோரம் உள்ளது. அந்த அலுவலகம்
முன் புளியமரம் உள்ளது. அங்கு இரவில், விளக்கு வெளிச்சம் இல்லை.
இதனால்
மரத்தடியில் இருசக்கர வாகனம், ஆட்டோவை நிறுத்திக்கொண்டு, இரவில்
குடிமகன்கள் மது அருந்தி, ரகளையில் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும்
ராசிபுரம் சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்துவதால், போக்குவரத்துக்கு
இடையூறு ஏற்படுகிறது. வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் முன் தெருவிளக்கு அமைக்க
வேண்டும். அங்கு 'குடி'மகன்களை விரட்ட, போலீசார் ரோந்து செல்ல
வேண்டும்.