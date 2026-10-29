மதுக்கடைக்கு பூட்டுப்போட முயன்றதால் போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு
மதுக்கடைக்கு பூட்டுப்போட முயன்றதால் போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு
ADDED : அக் 29, 2026 03:53 AM
சேலம்: சேலம், சீலநாயக்கன்பட்டி சந்திப்பு, திருச்சி பிரதான சாலையில், அடுத்தடுத்து இரு டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. போக்குவரத்து,
மக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள அந்த கடைகளை அகற்றக்கோரி, இ.கம்யூ., சார்பில் நேற்று, மதுக்கடைகளுக்கு பூட்டுப்போடும் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.அதன்படி மாநில நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் மோகன் தலைமையில், 15 பெண்கள் உள்பட, 50 பேர், மதியம், 12:05 மணிக்கு மதுக்கடை அருகே திரண்டனர். அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட துணை கமிஷனர் மகேந்திரன் தலைமையில் போலீசார், 'பேரிகார்டு' போட்டு போராட்டக்காரர்களை தடுத்தனர். அவர்கள் பேரிகார்டை தள்ளிவிட்டு, பூட்டுபோட முயன்றதால், போலீஸ் - போராட்டக்காரர்கள் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. போலீசார், போராட்டக்காரர்களின் சட்டையை பிடித்து இழுத்து தள்ளியதால், பதற்றம் உருவானது.
ஆனாலும், 'கடையை மூடும்வரை நகர மாட்டோம்' எனக்கூறி, போராட்டக்
காரர்கள் கடையை முற்றுகையிட்டு, அதன் முன் அமர்ந்து, மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
உறுதிமொழி பத்திரம் எழுதி கொடுத்தால் மட்டுமே மறியலை கைவிடுவோம் என தெரிவித்தனர்.
தெற்கு தாசில்தார் காந்திதேசாய் முன்னிலையில் போலீஸ் உதவி கமிஷனர் பரவாசுதேவன் பேச்சு நடத்தினார். தொடர்ந்து, 'ஒரு மாதத்தில் கடை இடமாற்றப்படும்' என, கடை மேற்பார்வையாளர் பார்த்திபன் எழுதி கொடுத்தார். அதை ஏற்று போராட்டத்தை கைவிட்டனர். ஆனால் மறியலில் ஈடுபட்ட மோகன், மாவட்ட செயலர் செல்வ ராஜ், மாதர் சங்க மாவட்ட செயலர் வளர்மதி உள்பட, 25 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து மோகன் கூறுகையில், ''மதுக்கடையை மூட, 2024ல் இருந்து, மக்களுடன் சேர்ந்து, 4 முறை போராட்டம் நடத்தினோம். ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மாதத்தில் கடையை மூடிவிடுவதாக தெரிவித்து அதிகாரிகள் ஏமாற்றி வருகின்றனர். இனியும் கடையை மூடாவிட்டால், அடுத்து அனைத்து கட்சிகளை திரட்டி, போராட்டம்
நடத்துவோம்,'' என்றார்.