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தென்னை, பனை மரங்கள் தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம்

தென்னை, பனை மரங்கள் தீப்பிடித்து எரிந்து நாசம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:47 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:47 AM

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சேலம்; சேலம் உத்தமசோழபுரம், மலங்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பெரியண்ணன். இவர் தனது தோட்-டத்தில் தென்னை மரங்களை வளர்த்து வரு-கிறார். மேலும் வயல் வரப்பில் பனை மரங்களை வளர்த்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் மாலை, தோட்டத்தில் இருந்த மட்டை கழிவுகளை எரித்து கொண்டிருந்தபோது, காற்று வேகமாக வீசி-யதால் தீ பிழம்பு ஏற்பட்டு, அருகில் இருந்த தென்னை மரத்தில் உள்ள மட்டைகள் எரிய தொடங்கின.

பின்னர் தீயணைப்பு துறை அலுவலர் உதயகுமார் தலைமையில், வீரர்கள் விரைந்து வந்து ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். தீ விபத்தில் இரண்டு தென்னை மரங்கள், 12 பனை மரங்கள் எரிந்து நாசமாயின,கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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