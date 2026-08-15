/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'காபி வித் கலெக்டர்' மாணவர்கள் சந்திப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 04:35 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: தமிழ்நாடு அரசு மாதிரி பள்ளிகளின் மாணவர் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில், 'காபி வித் கலெக்டர்' நிகழ்ச்சி, சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
மாணவர் ஒருங்கிணைப்பு குழு உறுப்பினர்களான, 12 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.அதில் மாவட்ட நிர்வாக செயல்பாடு, மக்களுக்கான சேவை, கல்வி, இளைஞர்களின் பங்களிப்பு, சமூக மேம்பாடு, தலைமைத்-துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் மாணவர்கள் எழுப்-பிய வினாக்களுக்கு, கலெக்டர் இளம் பகவத், பதில் அளித்தார். கூடுதல் கலெக்டர் சிவானந்தம், டி.ஆர்.ஓ., ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர்.