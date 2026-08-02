கோயமுத்துார் ஜூவல்லர்சின் 'டிஜி கோல்டு' இனி மொபைல் மூலம் தங்கம் சேமிக்கலாம்
கோயமுத்துார் ஜூவல்லர்சின் 'டிஜி கோல்டு' இனி மொபைல் மூலம் தங்கம் சேமிக்கலாம்
ADDED : ஆக 02, 2026 02:39 AM
சேலம்: இன்றைய காலகட்டத்தில் தங்கம் வெறும் ஆபரணம் மட்டு-மல்ல. அது மிகச்சிறந்த முதலீடாக பார்க்கப்படுகிறது. நடுத்தர மக்கள் முதல், அனைவரும் எளிதாக தங்கம் சேமிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், சேலத்தில் உள்ள கோயமுத்துார் ஜூவல்லர்ஸ், ஒரு புதிய, பாதுகாப்பான, 'டிஜி கோல்டு' டிஜிட்டல் தங்கம் வாங்கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதில் சேர பிளே ஸ்டோரில், கோயமுத்துார் ஜூவல்லர்-ஸின் செயலியை பதிவிறக்கி, 'டிஜி கோல்டு' நிபந்தனைகளை படித்துப்-பார்த்து, 'ஓகே' செய்ய வேண்டும். பின், 'சேவ் நவ்' சென்றால், உங்கள் பெயர், முகவரி, வாரிசு பெயர், மொபைல் எண் பதிவு செய்து, ஆதார், பான்கார்டு விபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இனி உங்கள் மொபைல் பேங்க் மூலம், 500க்கும் மேல் எப்-போது வேண்டுமானாலும், 300 நாட்கள் வரை, எவ்வளவு வேண்-டுமானாலும் செலுத்தலாம். 331 நாட்களுக்கு பின், கோயமுத்துார் ஜூவல்லர்ஸ் சென்று, டிஜிட்டல் தங்கத்தை, போனசுடன் ஆப-ரண தங்கமாகவோ அல்லது தங்க காசுகளாகவோ வாங்கிக்கொள்-ளலாம். இதுதொடர்பான விபரம் பெற, 90477 57333 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம்.இத்திட்டத்தில் பயன் அடைந்த இல்லத்தரசி சுமதி கூறுகையில், ''தங்கம் வாங்க பெரிய தொகை தேவையில்லை. சரியான சேமிப்பு திட்டம் இருந்தால் போதும் என்பதை, கோயமுத்துார் ஜூவல்லர்ஸ் நிரூபித்துள்ளது,'' என்றார்.