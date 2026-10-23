அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதல் கோவை நர்சரி தொழிலாளி பலி
அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதல் கோவை நர்சரி தொழிலாளி பலி
UPDATED : அக் 22, 2026 07:49 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:41 PM
ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம், தீவட்டிப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே, சேலம் - தர்மபுரி தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரியை, அதன் டிரைவர், இன்று (அக்.,22) அதிகாலை, 1:30 மணிக்கு ஓட்ட முயன்றார். அப்போது பெங்களூரு நோக்கி அதிவேகமாக செல்ல முயன்ற தனியார் சொகுசு பஸ் மோதியது. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வந்த, மினி சரக்கு வேன், தனியார் டிராவல்ஸ் பஸ், கார், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மோதின.
இதில், மினி சரக்கு வேனில் வந்த, கோவை, குரும்பபாளையத்தை சேர்ந்த, நர்சரி தொழிலாளி கோபால், 84, வாகனங்கள் இடையே சிக்கி சம்பவ இடத்தில் பலியானார். வேன் டிரைவர் உதுமான் அலி, 32, காயம் அடைந்தார். அவரை மக்கள் மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். டிராவல்ஸ் பஸ்சில் வந்த கர்நாடகா பயணியர், வேறு பஸ் மூலம் அனுப்பப்பட்டனர்.