அத்திப்பட்டியில் முகாமிட்ட விவசாயிகள் விபரம் சேகரிப்பு
அத்திப்பட்டியில் முகாமிட்ட விவசாயிகள் விபரம் சேகரிப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:09 AM
பனமரத்துப்பட்டி: சேலம் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பனமரத்துப்பட்டி ஏரி பகு-தியில், அத்திப்பட்டியில் பயிர் சாகுபடி செய்து வந்த, 1,400 ஏக்கர் நிலத்தை திரும்ப வழங்க கோரி, 20 ஆண்டாக விவசா-யிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த மாதம், பிடாரி அம்மன் கோவில் வழியே ஏராளமான விவசாயிகள் நுழைந்து, நிலத்தை பயிர் சாகுபடிக்கு தயார்படுத்தினர். அரளி செடிகள் நடவு செய்து, சோளம் விதைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஏரிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, மரம், செடி, கொடி-களை சேதப்படுத்தி வரும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்-படி, சேலம் மாநகராட்சி நிர்வாகம், பனமரத்துப்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நேற்று முன்தினம் புகாரளித்தது.
இதனால் நேற்று, போலீசார், அத்திப்பட்டி பகுதிக்கு சென்று, ஏரி நிலத்தை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் பெயர்,
முகவரி, மொபைல் எண்களை சேகரித்தனர்.