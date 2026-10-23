வேளாண் துறைக்கு புது கட்டடம் அளவீடு செய்ய கலெக்டர் உத்தரவு
வேளாண் துறைக்கு புது கட்டடம் அளவீடு செய்ய கலெக்டர் உத்தரவு
ADDED : அக் 22, 2026 01:33 AM
ஓமலுார்: ஓமலுார் வட்டாரத்தில், 'உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்' திட்-டத்தில் சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் நேற்று ஆய்வு செய்தார். கருப்பூரில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கூட்டுறவு நியாய விலை கடை; முத்துநாயக்கன்பட்டியில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, கால்-நடை மருத்துவமனை; சிக்கம்பட்டி கால்நடை மருத்துவம-னையை ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து ஓமலுாரில் உள்ள வேளாண் அலுவலகத்தை பார்வை யிட்டு, பயனாளிகளுக்கு டிராக்டர் உள்ளிட்ட வேளாண் இயந்-திரங்களை வழங்கினார். அங்குள்ள பழைய கட்டடத்தை அகற்றி விட்டு, புது கட்டடம் கட்ட கூடுதலாக, அலுவலக பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தை வேளாண் அதிகாரிகள் காட்டினர்.
அதில் எவ்வளவு இடம் வழங்க முடியும் என, அளவீடு செய்து தர, தாசில்தார் ராம்குமாருக்கு உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து ஓமலுார் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்தார். மாலையில், ஓமலுார் வட்டார அனைத்து துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.