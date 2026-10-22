/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/அஞ்சலக சிறுசேமிப்பில் சேர கலெக்டர் அழைப்பு
ADDED : அக் 19, 2026 01:30 AM
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சேலம்: சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை:
மக்கள், அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு, பல ஆண்டுகள் உழைத்து சேர்த்த பணத்தை, போலியான நிதி நிறுவனங்கள், சிட்-பண்டுகளில் முதலீடு செய்து ஏமாறுகின்றனர். இதை தவிர்க்க, இந்திய அரசின் அஞ்சல் சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில், மக்கள் பணம் செலுத்தி சேமிக்கலாம். இது மிக பாதுகாப்பானது மட்டு-மின்றி, உத்தரவாத லாபம் கிடைக்கும்.
சேலம் மாவட்டத்தில், 2026 ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை, அஞ்சலக சிறு சேமிப்பு திட்டங்களில், 1471.66 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. நகர்புறம் மட்டுமன்றி அனைத்து கிரா-மங்களிலும் கிளை தபால் அலுவலகங்கள் உள்ளன. அதனால் மக்கள் அனைவரும் வீட்டுக்கு ஒரு ஆர்.டி., மாதாந்திர சேமிப்பு கணக்கு தொடங்கி, பராமரிக்க முன்வர வேண்டும்.