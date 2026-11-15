கல்லுாரி மாணவி தற்கொலை துாண்டியதாக மாணவர் கைது

ADDED : நவ 14, 2026 04:14 AM
சங்ககிரி: சங்ககிரி அருகே வைகுந்தம், பாலமுருகன் கார்டனை சேர்ந்த, கூலித்தொழிலாளி முரளி. இவரது மகள் சுஜிதா, 19. வைகுந்தம், பட்டக்காரன் வளவை சேர்ந்த ராமசாமி மகன் காசிராமன், 19. இவரும், சுஜிதாவும், குமாரபாளையத்தில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில், ஏ.ஐ., 2ம் ஆண்டு படித்து வந்த நிலையில் காதலித்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, சுஜிதா இரும்பு கம்பியில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
சிறிது நேரத்தில் அங்கு காசிராமன் வந்து, சுஜிதாவை பார்க்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். இதில் சந்தேகம் அடைந்த முரளி, சங்ககிரி போலீசில், 'மகள் இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளது' என புகார் கொடுத்தார். போலீசார், சுஜிதா உடலை கைப்பற்றி விசாரித்தனர். தொடர்ந்து காசிராமனை கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், 'காசிராமன், சுஜிதா இடையே காதலில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்னையில் சுஜிதா தற்கொலை செய்து கொண்டதாக, முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனால் சுஜிதாவை தற்கொலைக்கு துாண்டியதாக, காசிராமனை கைது செய்துள்ளோம்' என்றனர்