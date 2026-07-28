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கழிவுநீர் கால்வாய்களை இயந்திரம் மூலம் துார்வார கமிஷனர் உத்தரவு
கழிவுநீர் கால்வாய்களை இயந்திரம் மூலம் துார்வார கமிஷனர் உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 AM
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சேலம்; சேலம் மாநகராட்சி கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம், நேற்று சூரமங்கலம் மண்டலம், சித்தர்-கோயில் மெயின் ரோட்டில், மினி ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மூலம், கழிவுநீர் சாக்கடை கால்வாய் துார்வாரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
மாநகராட்சியில் உள்ள, 60 வார்டுகளிலும், மினி ஜே.சி.பி., இயந்திரத்தை கொண்டு, கழிவுநீர் கால்-வாய்களை துார்வார உத்தரவிட்டார். இயந்திரம் நுழைய முடியாத தெருக்களில் மட்டும், துாய்மை பணியாளர்களை கொண்டு துார்வார வேண்டும் என, சுகாதார ஆய்வாளர்க-ளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து 24வது வார்டு பகுதியில் குப்பை சேக-ரிக்கும் பணி, கந்தம்பட்டி மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியில், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரில் குளோரின் அளவு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தார்.