/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கால்வாயில் குப்பையை அகற்ற கமிஷனர் உத்தரவு
ADDED : ஆக 09, 2026 04:54 AM
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சேலம்:சேலம் மாநகராட்சி கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம், அஸ்தம்பட்டி மண்டலம், 7, 8 வது வார்டுகளில் குப்பை சேகரிப்பு பணியை நேற்று பார்வையிட்டார்.
அப்போது மக்களிடம், மட்கும், மட்காத குப்பையை பிரித்து வழங்குவதன்
அவசியம் குறித்து அறிவுறுத்தினார்.
சிண்டிகேட் பேங்க் காலனியில்
கழிவுநீர் கால்வாயில் தேங்கிய குப்பை, செடிகளை, மினி பொக்லைன் மூலம்
உடனே சுத்தப்படுத்த உத்தரவிட்டார். குமரன் நகர் பூங்கா
அமைப்பதற்கான இடத்தை ஆய்வு செய்து 'மியாவாக்கி' காடு வளர்ப்பு
முறையில், 300 மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிக்கஅறிவுறுத்தினார்.