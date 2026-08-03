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வரியினங்களை செலுத்த கமிஷனர் அறிவுரை

வரியினங்களை செலுத்த கமிஷனர் அறிவுரை

ADDED : ஆக 03, 2026 01:31 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:31 AM

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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம் நகராட்சி கமிஷனர் மஞ்சுளா அறிக்கை: நகராட்-சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரி, காலி மனை, தொழில் வரி, குடிநீர் கட்டணங்களை, மக்கள் செலுத்த வேண்டும். வரி-யில்லா இனங்கள், தொழில் உரிம கட்டணத்தை, தாரமங்கலம் நகராட்சி கருவூல கணினி பிரிவில் உடனே செலுத்தி, ரசீது பெற்-றுக்கொள்ளவும். வரி இனங்களை, www.tnurbanepay.com என்ற இணைய வழி மூலமும் செலுத்தலாம்.

குடிநீர் இணைப்பு பெற விரும்புவோர், சொத்து வரி ரசீது, இதர ஆவணங்களுடன், குடிநீர் இணைப்பு படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, அலுவலகத்தில் கொடுத்து, அதற்கான வைப்பு தொகை செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் நீண்ட நாட்களாக குடிநீர் கட்-டணம் நிலுவை வைத்துள்ளவர்கள், உடனே செலுத்த வேண்டும். தவறினால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் முறையற்ற குடிநீர் இணைப்பு கண்டறியப்பட்டால் துண்-டிக்கப்படும்.

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