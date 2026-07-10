புகார்தாரர் - வி.ஏ.ஓ., இன்று ஆஜராக 'சம்மன்'

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:09 AM
வாழப்பாடி:வாழப்பாடி,
புழுதிக்குட்டையில், மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நேற்று முன்தினம்
நடந்தது. அதில் பெலாப்பாடியை சேர்ந்த கொத்தனார் சவுந்தரராஜன், 24,
சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத்திடம் மனு அளித்தார். அதில்,
'அருநுாற்றுமலை வி.ஏ.ஓ., பாலம்மாள், பட்டா பெயர் மாறுதலுக்கு, 40,000
ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதோடு, பத்திரத்தை மாற்றுவதற்கு பதில்,
பட்டாவில் பெயர் மாற்ற, தவறான வழிகாட்டுதல் செய்தார்' என
கூறியிருந்தார். அதற்கு பாலம்மாள், லஞ்சம் வாங்கவில்லை என
மறுத்திருந்தார். இதுகுறித்து விசாரிக்க, சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். இச்செய்தி நம் நாளிதழில்
வெளியானது.
இந்நிலையில், 'இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு
வாழப்பாடியில் தாலுகா அலுவலகத்தில், வி.ஏ.ஓ., - புகார்தாரர்
விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும்' என, வருவாய்த்துறை சார்பில்
நேற்று இருவருக்கும், 'சம்மன்' வழங்கப்பட்டது.