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ஏரியில் கிராவல் மண் கடத்தல் த.வெ.க., பிரமுகர் மீது புகார்

ஏரியில் கிராவல் மண் கடத்தல் த.வெ.க., பிரமுகர் மீது புகார்

ADDED : ஆக 03, 2026 01:26 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:26 AM

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சேலம்: சேலம், சிவதாபுரம் அருகே ஆண்டிப்பட்டி ஏரியில், விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுத்துக்கொள்ள, மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. அப்பகுதியை சேர்ந்த, த.வெ.க.,வின், வீரபாண்டி ஒன்றிய செயலர் சிவா, மொரம்பு மண்ணை வெட்டி எடுத்துச்-செல்வதாக புகார் எழுந்தது.

இதுகுறித்து விவசாயிகள், மக்கள், அவரிடம் கேள்வி எழுப்பி வாக்குவாதம் செய்தனர். மேலும் அவர், டிராக்டரில் மண் அள்ளும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

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