விடுமுறையில் சார் - பதிவாளர் அலுவலகம் திறப்பால் சர்ச்சை
விடுமுறையில் சார் - பதிவாளர் அலுவலகம் திறப்பால் சர்ச்சை
ADDED : அக் 03, 2026 05:13 AM
ஆத்துார்:காந்தி
ஜெயந்தியை ஒட்டி விடுமுறை நாளான நேற்று, சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார் தாலுகா
அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள சார் - பதிவாளர் அலுவலகம், காலை, 11:00
முதல், இரவு, 7:00 மணி வரை திறக்கப்பட்டிருந்தது.
தவிர, சார் -
பதிவாளர் அரவிந்த்(பொ) உள்பட, 7 பேர், பதிவறையை திறந்து ஆவணங்களை
சரிபார்த்தல், அடுக்கி வைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இதுதொடர்பான வீடியோ பரவியது.இதுகுறித்து அலுவலகத்தில்
இருந்தவர்களிடம் கேட்டபோது, 'பழைய, சேதமடைந்த ஆவணங்களை சரியாக
அடுக்கி வைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம்' என்றனர்.
ஆனால்,
விடுமுறை நாளில் வெளி நபர்கள் சிலரை வைத்து பல்வேறு ஆவணங்கள் வைத்துள்ள
பதிவறையை திறந்து வைத்திருந்தது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து
சேலம் மாவட்ட பதிவாளர் செந்தில்குமார் கூறுகையில், ''சார் - பதிவாளர்
அலுவலகம் திறந்து வைத்திருந்தது குறித்து, சார் - பதிவாளர்
உள்ளிட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்படும். வெளி நபர்கள்
பதிவறையில் இருந்தனரா என்றும் விசாரிக்கப்படும்,'' என்றார்.
முதிய தம்பதி கொலை வழக்கு
வி.ஏ.ஓ., முன் சரணடைந்த 2 பேரிடம் 13 பவுன் மீட்பு
ஓமலுார், அக். 3
முதிய தம்பதி கொலை வழக்கில், வி.ஏ.ஓ.,விடம் சரணடைந்த இருவரை, போலீசார் கைது செய்து, 13 பவுன் நகைகளை மீட்டுள்ளனர்.
சேலம்
மாவட்டம் காடையாம்பட்டி, குண்டுக்கல் அருகே ராமப்பக்கொட்டாயில்
வசித்தவர் ஜெயராமன், 85. இவரது மனைவி அமராவதி, 70. இவர்களை கடந்த
ஜூலை, 20ல் மர்ம நபர்கள் கொலை செய்து, தோடு, மூக்குத்தியை
பறித்துச்சென்றனர்.
இரட்டை கொலை என்பதால், சேலம் டி.ஐ.ஜி., -
எஸ்.பி., தொடர்ந்து விசாரித்தனர். இந்நிலையில் நேற்று,
காடையாம்பட்டி, சந்தைப்பேட்டையை சேர்ந்த தினேஷ்குமார், 32,
காட்டுவளவை சேர்ந்த சூர்யா, 26, ஆகியோரை, தீவட்டிப்பட்டி போலீசார்
கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
முடிதிருத்தும் தொழிலாளி தினேஷ்குமார், 'போதை'க்கு அடிமையானவர்.
அவரது நண்பர் சூர்யா. அவர் திருமணத்துக்கு பணம் தேவை என,
தினேஷ்குமாரிடம் கேட்டார். அதற்கு அவர், 'எனக்கு மது குடிக்க பணம் தேவை.
உனக்கு கல்யாணத்துக்கு பணம் தேவை. அதனால் நாம் திருடலாம்' என முடிவு
செய்தனர்.
தொடர்ந்து காடையம்பட்டி, லட்சுமி நகரை சேர்ந்த சுமன்,
குடும்பத்துடன் வேளாங்கண்ணி சென்றபோது அவரது வீட்டில், 3 பவுன்
நகையை திருடி, இருவரும் ஜாலியாக சுற்றினர். தொடர்ந்து அன்று இரவு,
குண்டுக்கல் ராமப்பக்கொட்டாய், புளியமர பஸ் ஸ்டாப் அருகே
சென்றபோது, முதிய தம்பதி வீட்டின் கதவு திறந்திருந்தது. இதனால்
சூர்யாவை வெளியே நிற்க வைத்துவிட்டு, தினேஷ்குமார் உள்ளே சென்று
தம்பதியை கட்டையால் அடித்து இருவரையும் கொன்றுவிட்டு, தோடு,
மூக்குத்தியை திருடிச்சென்றனர்.
இதையடுத்து ஆகஸ்டில்,
ஜோடுகுளி புதுாரில் ஒரு வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 2 பவுன் நகையை
திருடினர். ஆக., 20ல், தொப்பூரில் உள்ள தினேஷ்குமாரின் அத்தை
செண்பகவள்ளி, குடும்பத்துடன் திருவண்ணாமலை சென்றார். இதை அறிந்து,
தினேஷ்குமார், சூர்யா சென்று, அந்த வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 8 பவுன்
நகை, பணத்தை திருடியுள்ளனர். நகைகளை, காடையாம்பட்டி,
நாச்சனம்பட்டி அடகு கடைகளில் வைத்து பணம் பெற்று ஜாலியாக ஊர் சுற்றி
வந்தனர்.
தனிப்படை போலீசார், சில நாட்களாக நகை கடைகளில் தீவிர
விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில் சிக்கிவிடுவோம் என பயந்த,
தினேஷ்குமார், சூர்யாவை அழைத்துக்கொண்டு, நேற்று காடையாம்பட்டி
தெற்கு வி.ஏ.ஓ., சுதாகர் முன், முதிய தம்பதியை கொன்றது உள்ளிட்ட
திருடிய விபரங்களை தெரிவித்து சரண் அடைந்தனர். தொடர்ந்து இருவர்
மீதும், கொலை, திருட்டு என, 4 வழக்குகள் பதிவு செய்து அவர்களை கைது
செய்தோம். அவர்களிடம், 13 பவுன் நகைகளை மீட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
'இடைத்தேர்தலில்
ஆளுங்கட்சி தோற்றால்
ஆட்சி ஆட்டம் காணும்'
ஆத்துார், அக். 3
சேலம்
மாவட்டம் ஆத்துாரில், காந்தி ஜெயந்தி விழா நேற்று நடந்தது. அதில்
பங்கேற்ற பின், மூத்த அரசியல்வாதி பழ.கருப்பையா அளித்த பேட்டி:
மாற்று
கட்சி, எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலை கொடுத்து வாங்குவதும் ஊழல் தான்.
ஆட்சியை தக்க வைக்க, எம்.எல்.ஏ.,க்களை இழுத்து, முதல்வர் விஜய் ஊழல்
செய்து வருகிறார். முதல்வர் விஜய்க்கு வெற்றி பெறுவோமா என்ற பயம்
வந்துள்ளதால்தான், தெருவில் இறங்கி ஓட்டு கேட்டு வருகிறார். 2026ல்
அவர், பல தொகுதிகளுக்கு செல்ல வில்லை. இடைத்தேர்தலில்
தோற்கக்கூடாது என, வீதி வீதியாக
செல்கிறார்.
காசு கொடுத்து
ஓட்டு கேட்காததால், த.வெ.க., மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது.
இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு, 5,000 ரூபாய், த.வெ.க., கொடுப்பதாக,
கம்யூ., கட்சியினரே கூறுகின்றனர். 2 தொகுதி இடைத்தேர்தலில்
ஆளுங்கட்சி தோற்றால் ஆட்சி ஆட்டம் காணும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
புது பஸ் ஸ்டாண்டில்
அதிநவீன சிக்னல் திறப்பு
சேலம், அக். 3
சேலம்
புது பஸ் ஸ்டாண்ட், எப்போதும் வாகனங்களால் நெரிசலாக காணப்படும்
பகுதி. அதுவும் விடுமுறை நாட்கள், பண்டிகை காலங்களில், பஸ்களில்
பயணிக்க மக்கள் படையெடுப்பதால், போக்குவரத்து நெரிசல்
அதிகமாகும். இதனால் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை,
புதிய நவீன போக்குவரத்து சிக்னல்கள் அமைக்கப்பட்டு, அதன்
செயல்பாட்டை, மாநகர் போலீஸ் கமிஷனர் ஜோஷி நிர்மல் குமார், நேற்று
முன்தினம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கிவைத்தார்.
இதன்மூலம்
வாகன இயக்கம் சீராகி வரும் நாட்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் கணிசமாக
குறையும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர். இதில் துணை கமிஷனர், உதவி
கமிஷனர், இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
பைக்கில் சென்ற
தொழிலாளி பலி
ஆத்துார், அக். 3
பெத்தநாயக்கன்பாளையம்,
வடுகத்தம்பட்டி, அண்ணா நகரை சேர்ந்தவர் முருகன், 50.
கூலித்தொழிலாளியான இவர், கடந்த செப்., 23 மாலை, 6:00 மணிக்கு, 'பஜாஜ்
- டிஸ்கவர்' பைக்கில், நாகியம்பட்டியில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு,
ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றுகொண்டிருந்தார். அரசநத்தம் கல்லோடை
பெரியாண்டிச்சி கோவில் அருகே சென்ற நிலையில், பைக்குடன் சாலையில்
விழுந்து கிடந்தார்.
அவரை, மக்கள் மீட்டு, ஆத்துார் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். பின் மேல் சிகிச்சைக்கு, சேலம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர், நேற்று
உயிரிழந்தார். முருகனின் மகன் கவுதம் புகார்படி, மல்லியக்கரை
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
காவேரிபுரம் ஊராட்சியை 3 ஆக பிரிக்க வலியுறுத்தல்
மேட்டூர், அக். 3
கொளத்துார்,
காவேரிபுரம் ஊராட்சியில் கிராம சபை கூட்டம் நேற்று நடந்தது. மண்டல
துணை பி.டி.ஓ., முருகன் தலைமை வகித்தார். ஊராட்சி செயலர் தனகோபால்
முன்னிலை வகித்தார். அதில் மக்கள் சார்பில் அளித்த மனு:
காவேரிபுரம்
ஊராட்சி, 12,500 ஏக்கர் கொண்டது. அதில், 25,000 பேர் உள்ளனர். 12,000
வாக்காளர் அடங்கும். சேலம் மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட
ஊராட்சியான காவேரிபுரத்தை, கத்திரிப்பட்டி, கோவிந்தபாடி,
காவேரிபுரம் என, 3 ஆக பிரிக்க வேண்டும் என்பது, ஊராட்சி மக்களின் நீண்ட
கால கோரிக்கை. அப்படி பிரித்தால் தான் திட்டப்பணிகளை சிறப்பாக
செய்ய முடியும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
ஆக்கிரமிப்பை அகற்றணும்!
பனமரத்துப்பட்டி
ஒன்றியத்தில், 20 ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது.
சந்தியூர் ஊராட்சியில் நடந்த கூட்டத்தில், கமிஷனர் பழனிசாமி,
பி.டி.ஓ., கார்த்திக் ஆகியோர், மக்களின் குறைகள், தேவைகளை
கேட்டறிந்தனர். அப்போது, 'சந்தியூரில் ஊராட்சிக்கு சொந்தமான
சாலையில் ஏராளமான ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. அதனால் சாலை குறுகலாக
உள்ளதால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
ஆக்கிரமிப்பை அகற்றிய பின், அகலமாக தார்ச்சாலை அமைக்க வேண்டும்' என,
மக்கள் மனு அளித்தனர்.
அதேபோல் அம்மாபாளையம் ஊராட்சியில்,
காட்டூர், அம்மாபாளையம் ஆகிய இடங்களில் ஊராட்சி சாலையில் உள்ள
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
சுற்றுலா மையம்
சங்ககிரி,
கோனேரிப்பட்டி அக்ரஹாரம் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டம்
கல்வடங்கத்தில் நடந்தது. ஒன்றிய துணை பி.டி.ஓ., பிரேமா தலைமை
வகித்தார். அதில் காவிரி ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள கல்வடங்கத்தை
சுற்றுலா மையமாக்குதல்; ஊராட்சியில் உள்ள, 4 சாலைகள் மற்றும் குடிநீர்
பற்றாக்குறையை சரிசெய்வது என்பன உள்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன. ஊராட்சி செயலர் ராஜசேகரன் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.
ரூ.220 ஆக குறைத்து
கூலி வழங்குவதாக புகார்
ஆத்துார்,
கல்பகனுாரில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்துக்கு, ஒன்றிய உதவியாளர்
செந்தில்குமார் தலைமை வகித்தார். அதில் ஊராட்சியில் மேற்கொள்ளும்
திட்டங்கள், வரவு, செலவுகள் குறித்து, செயலர் வேல்முருகன் வாசித்தார்.
அப்போது பெண்கள் பலர், 'ஊராட்சி பகுதிகளில் உரிய அடிப்படை வசதிகள்
செய்து தரவில்லை. தேசிய ஊரக வேலை திட்டத்தில் கூலித்தொகை தலா, 345
ரூபாய் வழங்குவதாக கூறுகின்றனர். ஆனால் பணி மேற்கொள்ளும்
தொழிலாளர்களுக்கு, 220 ரூபாய் மட்டும் வழங்கப்படுகிறது'
என்றனர். தொடர்ந்து வாக்குவாதம் செய்தனர். அவர்களை, அங்கிருந்த
அலுவலர்கள் சமாதானப்படுத்தி, உரிய கூலித்தொகை வழங்குவதாக உறுதி
அளித்தனர். இதனால் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.
வளையக்காரனுாரில்
கிராம சபை ரத்து
அயோத்தியாப்பட்டணம்,
வளையக்காரனுார் ஊராட்சியில், கற்பகம் கிராமம் அரசு
தொடக்கப்பள்ளியில், நேற்று காலை, 11:00 கிராம சபை நடத்த ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டது.
குறைந்த அளவிலேயே மக்கள் வந்திருந்தனர்.
11:50க்கு, ஊராட்சி செயலர் முல்லை(பொ) வந்தார். அப்போது அங்கிருந்த
சிலர், 'கிராம சபை குறித்து முறையாக அறிவிப்பு இல்லை; நீண்ட
நேரமாகியும் அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட யாரும் வரவில்லை.
அடிப்படை
வசதிகள் எதுவும் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை' எனக்கூறி வாக்குவாதம்
செய்தனர். பின் அயோத்தியாப்பட்டணம் பி.டி.ஓ., ஆரோக்கியநாதன்
கென்னடி(கி.ஊ.,) வந்து பேச்சு நடத்தியபோதும், அடிப்படை வசதி
குறித்து கேட்டு மக்கள் தொடர்ந்து வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால் கூட்டம்
ரத்து செய்யப்பட்டு, மற்றொரு நாள் நடத்துவதாக கூறிச்சென்றார். பின்
மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.
வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டோர்
புதியவர்களை சேர்க்க விரைவில் முகாம்
சேலம், அக். 3
வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டவர்கள், புதியவர்களை சேர்க்க, விரைவில் முகாம் நடக்க உள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை:
தேர்தல்
கமிஷன் அறிவிப்பின்படி, ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர
திருத்த பணி நிறைவடைந்த மாநிலங்கள், யுனியன் பிரதேசங்களில் விடுபட்ட
வாக்காளர்கள், புதியவர்களை சேர்க்கும் முகாம் நடத்தும் நடைமுறைகளை
மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனால் வாக்காளர் பட்டியல்
படிவம் - 6ல் இணைக்கப்பட்டுள்ள, உறுதிமொழி படிவம் சிறப்பு தீவிர
திருத்த காலகட்டத்தில் மட்டும் பொருந்தும். மற்ற காலகட்டத்தில்
வாக்காளர் பதிவு விதிகள், 1960ன் படி உள்ள படிவங்கள் மட்டும்
பயன்படுத்தப்படும்.
அதனால் சேலம் மாவட்டத்தில் விடுபட்ட
வாக்காளர்கள், புதிய வாக்காளர்கள் சேர்க்கை முகாம், விரைவில் நடக்க
உள்ளது. இதை பயன்படுத்தி மக்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை
சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
தவிர அனைத்து தாசில்தார் அலுவலகம்,
நகராட்சி, மாநகராட்சி, ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களிலும்,
விண்ணப்பங்களை பெற்று வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்களை இணைத்து
கொள்ளலாம். voters.eci.gov.in என்ற இணையதள முகவரியிலும்,
'வோட்டர்ஸ் ஹெல்ப்லைன்' எனும் மொபைல் செயலி மூலமும் வாக்காளர்
பட்டியலில் தகுந்த ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, பெயரை
இணைத்துக்கொள்ளலாம்.
12 ஐம்பொன்
சிலைகள்
பிரதிஷ்டை
தலைவாசல், அக். 3
புரட்டாசி,
3ம் சனிக்கிழமையில், தலைவாசல், மணிவிழுந்தான் தெற்கில் உள்ள
வரதராஜ பெருமாள் கோவில் முன் உள்ள கொடி மரத்தில் திருக்கோடி
ஏற்றப்பட்டு வழிபடுவது வழக்கம்.
அதை ஒட்டி, இந்த ஆண்டில் வரதராஜ
பெருமாள், மகா விஷ்ணு மற்றும் பத்து அவதார உருவங்கள் கொண்ட சிலை என, 12
ஐம்பொன் சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டன. அச்சிலைகளை நேற்று, கோவில்
முன் வைத்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது.
ஏராளமான பக்தர்கள்
வழிபட்டனர். இன்று இரவு, 7:00 மணிக்கு மேல், தனித்தனியே, 12 அலங்கார
ரதங்களில், 12 சிலைகளும் திருவீதி உலாவாக கொண்டு
செல்லப்படுகிறது.
ரயில்களில் புகையிலை
கஞ்சா சாக்லேட் பறிமுதல்
சேலம், அக். 3
சேலம்
வழியே செல்லும் ரயில்களில், கஞ்சா கடத்தலை தடுக்க, ஆர்.பி.எப்., மற்றும்
தமிழக ரயில்வே போலீசார் இணைந்து தனிப்படை அமைத்து சோதனையில்
ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நேற்று கேரளா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தனிப்படை
போலீசார் சோதனை செய்ததில் பொதுப்பெட்டியில் கேட்பாரற்ற நிலையில்
கிடந்த பிளாஸ்டிக் கோணி பையை திறந்து பார்த்தார். அப்போது, 10 கிலோ
புகையிலை பொருட்கள், 3 கிலோ புகையிலை பேஸ்ட் இருந்ததால், பறிமுதல்
செய்தனர்.
அதேபோல் திப்ரூகர் - கன்னியாகுமரி விவேக் எக்ஸ்பிரஸ்
ரயிலில், 1.5 கிலோ புகையிலை, 400 கிராம் கஞ்சா சாக்லேட்; அம்ரித் பாரத்
எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 5.5 கிலோ புகையிலை; டாடா நகர் - எர்ணாகுளம்
எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 4.7 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்
செய்யப்பட்டது. இந்த, 4 ரயில்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட, 24.7
கிலோ புகையிலை, பேஸ்ட், 400 கிராம் கஞ்சா சாக்லேட் ஆகியவற்றை, சேலம்
ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். அவர்கள் தொடர்ந்து மேல் விசாரணை
நடத்துகின்றனர்.