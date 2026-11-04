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வீட்டில் இருந்த 9.5 பவுன் திருட்டு: தம்பதி மீது வழக்கு
வீட்டில் இருந்த 9.5 பவுன் திருட்டு: தம்பதி மீது வழக்கு
ADDED : நவ 03, 2026 06:25 AM
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சேலம்: சேலம், நெய்காரப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜகீராபேகம், 24. இவருக்கு கடந்த மே, 16ல் வளைகாப்பு நடந்தது. இதையடுத்து அவர் தனது பெற்றோர் வீடான கோட்டை ஹபீப் தெருவுக்கு வந்திருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த ஜூலை, 21ல், தான் அணிந்து இருந்த, 9.5 பவுன் தங்க சங்கலியை கழற்றி பீரோவில் வைத்துள்ளார்.
அதன் பின், பீரோவை திறந்தபோது நகை இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால், ஜகீராபேகம் நேற்று முன்தினம் சேலம் டவுன் குற்றபிரிவு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். அதில், சன்னியாசி குண்டு பகுதியை சேர்ந்த உறவினர்களாக ஆயிஷா, அவரது கணவர் சையத் முஸ்தபா மீது சந்தேகம் உள்ளதாக கூறியுள்ளார். இது குறித்து இருவர் மீதும், டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.