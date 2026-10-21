/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/நீதிமன்றம் பிடிவாரன்ட் வாலிபர் சிக்கினார்
ADDED : அக் 21, 2026 05:16 AM
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சேலம்:சேலம்,
வ.உ.சி., மார்க்கெட் பின்புற பகுதியை சேர்ந்தவர் மோகன்ராஜ், 26. கொலை
மிரட்டல் விடுத்து வழிப்பறி செய்த சம்பவத்தில், கடந்த பிப்., 14ல்
சேலம் டவுன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஜாமினில் வந்த அவர்,
விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானார். நீதிமன்றம், பிடிவாரன்ட்
பிறப்பித்ததால், அவரை போலீசார் தேடிவந்த நிலையில், நேற்று வீடு அருகே
இருப்பதை அறிந்து, அங்கு சென்ற போலீசார், அவரை பிடித்து கைது செய்தனர்.