இழப்பீடு உள்பட ரூ.8 லட்சம் வழங்க காப்பீடு நிறுவனத்துக்கு கோர்ட் உத்தரவு
இழப்பீடு உள்பட ரூ.8 லட்சம் வழங்க காப்பீடு நிறுவனத்துக்கு கோர்ட் உத்தரவு
ADDED : நவ 06, 2026 01:05 AM
சேலம்: சேலம் மாவட்டம் மகுடஞ்சாவடி அருகே அய்யனுார் பொட்டியம்மாள்வளவை சேர்ந்தவர் ராஜா, 47. இவர், 2021 செப்டம்பரில், தனியார் நிறுவனத்திடம் மினி வேன் வாங்கினார். தொடர்ந்து சேலம், சாரதா கல்லுாரி சாலை, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., லோம்பார்ட் நிறுவனத்தில் காப்பீடு செய்திருந்தார்.
கடந்த பிப்., 14ல் வேனில் வைக்கோல் ஏற்றி, கடலுார் மாவட்டத்தில் சென்றபோது, மின்கம்பி உரசி தீப்பிடித்து சேதம் அடைந்தது. ராஜா, காப்பீடு நிறுவனத்தில் இழப்பீடு கோரி விண்ணப்பித்தார். அந்த நிறுவனம் நிராகரித்தது.
ராஜா, சேலம் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். நீதிபதி கணேஷ்ராம், உறுப்பினர் ரவி விசாரித்தனர். தொடர்ந்து, 'இழப்பீடு, 6 லட்சம் ரூபாய், சேவை குறைபாடுக்கு இழப்பீடாக ஒரு லட்சம், முறையற்ற வர்த்தக நடவடிக்கைக்கு, 75,000, மன உளைச்சலுக்கு, 50,000, வழக்கு தொகை, 10,000 என, 8.35 லட்சம் ரூபாயை, 2 மாதங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்' என, நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டனர்.