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விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து இ.கம்யூ., கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து இ.கம்யூ., கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:23 AM
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சேலம்:அத்தியாவசிய
பொருட்கள் விலை உயர்வை கண்டித்து, இ.கம்யூ., சார்பில், சேலம், கோட்டை
ஸ்டேட் வங்கி முன் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட செயலர் செல்வராஜ் தலைமை வகித்தார்.
மாநில
நிர்வாக குழு உறுப்பினர் மோகன் பேசுகையில், ''விலைவாசி உயர்வால் ஏழை,
எளிய, நடுத்தர மக்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதனால் அரிசி,
பருப்பு, சர்க்கரை, காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலையை குறைக்க,
மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.
தொடர்ந்து இரு அரசுகளுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர். நிர்வாகிகள்
பலர்
பங்கேற்றனர்.
இ.கம்யூ., சார்பில் ஓமலுாரிலும் மா.கம்யூ., சார்பில் சங்ககிரி, ஏற்காடு, மேச்சேரி, மேட்டூரிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.