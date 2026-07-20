தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பயிர் காப்பீடு: விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

பயிர் காப்பீடு: விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

பயிர் காப்பீடு: விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:19 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:19 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில் அயோத்தியாப்பட்டணம், ஏற்காடு, சங்க-கிரி, தாரமங்கலம் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர்கள், பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில், விவசாயிகள் பயன் பெற அழைப்பு விடுத்-துள்ளனர்.

அதில் எதிர்பாராத மழை, வெள்ளம், வறட்சி போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகளால் இழப்பு ஏற்படும்போது விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கவும், அவர்களை விவசாயத்தில் நிலை பெற செய்-யவும் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகி-றது.இத்திட்டத்தில் இணைந்து விவசாயிகள் பயன்பெறலாம். அதன்-படி ஒரு ஏக்கர் நெல்லுக்கு வரும், 31க்குள், 773 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். ஏக்கர் சாமைக்கு, 200 ரூபாய்; சோளத்துக்கு, 204 ரூபாய்; நிலக்கடலைக்கு, 447 ரூபாயை, ஆக., 17க்குள் செலுத்த வேண்டும். ராகி பயிருக்கு, 253 ரூபாயை, ஆக., 31க்குள் செலுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.

அதற்கு நில அடங்கல், நில உரிமை பட்டா, ஆதார் எண், வங்கி கணக்கு எண் ஆகிய ஆவணங்களுடன், அருகே உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம், வணிக வங்கி, பொது சேவை மையம் மூலம் விவசாயிகள், உரிய தொகையை செலுத்தி, பயிர் காப்பீடு செய்து பயன் பெறலாம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us