70 ஏக்கர் பயிர்கள் சேதம்

UPDATED : அக் 29, 2026 05:02 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:00 AM
கெங்கவல்லி: சேலம் மாவட்டம் தம்மம்பட்டி அருகே பச்சமலையில் தொடர்ந்து கன மழை பெய்து வந்தது. இதில், மலை அடிவாரத்தில் உள்ள கல்லாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதில், நினங்கரை, நல்லமாத்தி பகுதிகளில் உள்ள விவசாய தோட்டத்துக்குள் மழைநீர் புகுந்தது.
குறிப்பாக நல்லதம்பி, செல்வ ராஜ், ராமசுந்தரம், அர்ஜூனன், ரவி, குமாரசாமி, முத்துசாமி, தங்கராசு, புஷ்பவள்ளி, காமராஜ் உள்ளிட்ட விவசாயிகள், 70 ஏக்கருக்கு மேல் சாகுபடி செய்திருந்த மக்காச்சோளம், பருத்தி, மரவள்ளி, செண்டுமல்லி உள்ளிட்ட பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டன. அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த மக்காச்சோளம், மரவள்ளி கிழங்குகள் அடித்துச்சென்றதில் பயிர்கள் நாசமாகின. மழைநீர் தேங்கியதில் பயிர்கள் அழுகின. இதுகுறித்து ஆய்வு செய்து, இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.பாறை விழுந்தது
மழையால் கன்னுக்குட்டி கரடு பகுதியில் பாறை உருண்டு வந்து, கொண்டையம்பள்ளி - பாலக்காடு சாலை நடுவே விழுந்தது. அப்போது வாகனங்கள் செல்லாததால் அதிர்ஷ்டவசமாக சேதம் ஏற்படவில்லை.