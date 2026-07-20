/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குடிநீர் தொட்டி சேதம் சீரமைப்பது அவசியம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:28 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார் ஒன்றியம், சிக்கனம்பட்டி ஊராட்சி, குப்பூரில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. அங்குள்ள மாரி-யம்மன் கோவில் அருகே, 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவில், மேல்-நிலை நீர் தேக்க தொட்டி உள்ளது. ஆனால் பல இடங்களில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. துாண்கள் பெயர்ந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன.
அதன் ஸ்திரத்தன்மையை ஆய்வு செய்து, உரிய நட-வடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இதுகுறித்து ஊராட்சி செயலர் அம்மாசியிடம் கேட்டபோது, ''குப்பூர் உள்பட, 3 இடங்களில் உள்ள மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிகளை சீரமைக்கவும், புதிதாக கட்டவும் அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.