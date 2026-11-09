டார்லிங் ஷோரூமில் தீபாவளி தள்ளுபடி விற்பனை அமோகம்

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ADDED : நவ 08, 2026 03:24 AM
சேலம்: தமிழகத்தின் முன்னணி சில்லறை எலக்ட்ரானிக்ஸ், சோலார் மற்றும் பர்னிச்சர் விற்பனை நிறுவனமான டார்லிங்கில், தீபாவளி தள்ளுபடி விற்பனை அமோகமாக நடந்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள டார்லிங் ஷோரூம்களில், வாங்கும் பொருட்களுக்கு காம்போ ஆபர், பழைய பொருட்களுக்கு எங்கும் கிடைக்காத எக்ஸ்சேஞ், பர்னிச்சர் சிறப்பு தள்ளூபடி கூப்பன் என, மூன்று அட்டகாசமான ஆபர்களை வழங்கி வருகிறது. இந்த சிறப்பு சலுகையை பயன்படுத்தி, வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்களை ஆர்வத்துடன் வாங்கி சென்று வருகின்றனர்.இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து, முன்னணி நிறுவனங்களின் புதிய தயாரிப்புகளையும் டார்லிங் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் சிறப்பம்சமாக, ஹையர் நிறுவனத்தின் புதிய டிரிபிள் டிரம் வாஷிங் மிஷின் அறிமுகமாகியுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு வகையான துணிகளை தனித்தனியாக துவைக்கும் வசதியை கொண்ட இந்த நவீன வாஷிங் மெஷின், வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மேலும், முன்னணி நிறுவனங்களான, ஹையர், விவோ, ஓப்போ, கோத்ரேஜ், சோனி, ஆப்பிள் நிறுவனங்களின் புதிய தயாரிப்புகளும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு, டார்லிங் ஷோரூம் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.