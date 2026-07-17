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மாமனார் சாவு மருமகள் கைது

மாமனார் சாவு மருமகள் கைது

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:17 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:17 AM

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கெங்கவல்லி: கெங்கவல்லி, ஒதியத்துார், வடக்கு காட்டை சேர்ந்தவர் பெருமாள், 90. நேற்று முன்தினம் தடுமாறி விழுந்து இறந்தார். அவருக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்தபோது, அவரது இறப்பில் சந்-தேகம் உள்ளதாக, கெங்கவல்லி போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்-தது. அங்கு சென்ற போலீசார், முதியவர் உடலை கைப்பற்றி, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத சோதனைக்கு அனுப்-பினர்.

தொடர்ந்து விசாரித்த போலீசார், மருமகள் கஸ்துாரி, 45, கீழே தள்ளிவிட்டதாக, சந்தேக மரண வழக்கு பதிந்து, அவரை கைது செய்தனர்.

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