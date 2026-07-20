/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மருமகள் மாயம் மாமியார் புகார்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:18 AM
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மேட்டூர்: கொளத்துார், கருங்கல்லுார் ஊராட்சி தார்க்காட்டை சேர்ந்தவர் செவ்வந்தி, 48. இவரது மகன் சுரேஷ், 27. இவரது மனைவி பிரி-யதர்ஷினி, 23. தம்பதியர், சென்னையில் வசிக்கின்றனர். இவர்கள், சமீபத்தில் பெற்றோர் வீட்டுக்கு வந்தனர். இரு நாட்க-ளுக்கு முன், சுரேஷ் சென்னை சென்றார். நேற்று முன்தினம் இரவு பிரியதர்ஷினியை சென்னை அனுப்ப, செவ்வந்தி மேட்டூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அழைத்து வந்தார்.
அங்கு கழிப்பறை சென்றுவிட்டு செவ்வந்தி, திரும்பிய பிரியதர்-ஷினியை காணவில்லை. மருமகளை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி, செவ்வந்தி நேற்று அளித்த புகார்படி, மேட்டூர் போலீசார் விசாரிக்-கின்றனர்.