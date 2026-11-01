5 தலைமுறை கண்ட 110 வயது மூதாட்டி சாவு

ADDED : அக் 31, 2026 05:59 AM
மேட்டூர்:சேலம்
மாவட்டம் கொளத்துார், கருங்கல்லுார் ஊராட்சி தார்க்காடை சேர்ந்தவர்
மாதம்மாள், 110. இவரது கணவர் கருப்பண்ணன், 40 ஆண்டுக்கு முன்
இறந்துவிட்டார்.
மாதம்மாள் மகள்கள் கருப்பாயி, 75, பழனியம்மாள், 70.
இதில் கருப்பாயி மகள் கவிதா, 48. கவிதாவின் மகள் ரம்யா, 32. இவருக்கும்
திருமணமாகி, அருகே வசிக்கிறார். ரம்யாவின் மகன் தேவசாயி, 4, மகள்
தேவப்பரியா, 2.மாதம்மாள், கருப்பாயி குடும்பத்துடன் வசித்தார். 5
தலைமுறை கண்ட மாதம்மாள், சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால்
பாதிக்கப்பட்டார். நேற்று முன்தினம் இரவு, அவர் காலமானார். துக்க
வீட்டில் நேற்று, மகள்கள் முதல் கொள்ளு பேரன், பேத்தி, அவர்கள்
உறவினர்கள் என பெருங்கூட்டமே திரண்டது. நேற்று மதியம், 1:30 மணிக்கு,
மாதம்மாள் உடலை, அருகிலுள்ள மயானத்தில், உறவினர்கள் அடக்கம்
செய்தனர்.