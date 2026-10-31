/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ஐந்து தலைமுறை கண்ட 110 வயது மூதாட்டி மரணம்
UPDATED : அக் 30, 2026 11:08 PM
ADDED : அக் 30, 2026 11:06 PM
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மேட்டூர்: சேலம் மாவட்டம், கொளத்துார், கருங்கல்லுார் ஊராட்சி தார்க்காடை சேர்ந்தவர் மாதம்மாள், 110.
மாதம்மாள் மகள்கள் கருப்பாயி, 75, பழனியம்மாள், 70.
மாதம்மாள், கருப்பாயி குடும்பத்துடன் வசித்தார். ஐந்து தலைமுறை கண்ட மாதம்மாள், சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார். நேற்று முன்தினம் இரவு, அவர் காலமானார்.
துக்க வீட்டில் நேற்று, மகள்கள் முதல் கொள்ளு பேரன், பேத்தி, அவர்கள் உறவினர்கள் என பெருங்கூட்டமே திரண்டது.