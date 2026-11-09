தீபாவளி திருநாளையொட்டி 'லட்டு' தேரில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த அன்னபூரணி
தீபாவளி திருநாளையொட்டி 'லட்டு' தேரில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த அன்னபூரணி
UPDATED : நவ 09, 2026 01:24 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:46 AM
சேலம்: தீபாவளி திருநாளான நேற்று, லட்டுகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில், அன்ன
பூரணி எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
சேலம் செவ்வாய்பேட்டை ஹரிஹர தேவாலயத்தில், ஸ்ரீ சாஸ்தா சேவா சமிதி நித்ய அன்னதான டிரஸ்ட் சார்பில், 2012ல் அன்னபூரணி சிலை செய்து காசிக்கு எடுத்து சென்று, அங்கு கங்கை நீரால் சிறப்பு அபி ேஷகம் செய்து எடுத்து வரப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. அன்னபூரணி தாயாருக்கு, ஆண்டுதோறும் தீபாவளி திருநாளில் ஆயிரக்கணக்கான
லட்டுகளால் தேர் அலங்காரம் செய்து, பூஜை செய்யப்படுவது வழக்கம். 13ம் ஆண்டாக தீபாவளி திருநாளான நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு அன்னபூரணி தாயாருக்கு அபிேஷகம் செய்து தங்க கவசம் சார்த்தி பூஜை செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மரத்தேர் முழுவதும் பருப்பு மாவினால் செய்யப்பட்ட பல வண்ண லட்டுகளை தயார் செய்து அலங்கரித்து, அதில் அன்ன
பூரணி தாயாரை எழுந்தருள செய்தனர். அங்கு அர்ச்சகர்களால் மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் அர்ச்சனை செய்து, தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வழிபட்டனர். லட்டு தேர் அன்னபூரணியை தரிசித்தால், வாழ்வில் வற்றாத செல்வம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. தீபாராதணைக்கு பின் தேரில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த லட்டுகள் உட்பட, 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட லட்டுகளை பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது.
காசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் தீபாவளி திருநாளில் அன்னபூரணி தாயாருக்கு லட்டுகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்படுகிறது. இதே போன்று சேலத்தில் இக்கோவிலில் அன்னபூரணிக்கு லட்டு தேர் அலங்காரம் செய்யப்படுவது குறிப்பிடத்
தக்கது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கோவிலில் உள்ள காசி விசாலாட்சி அம்மன், காசி விஸ்வநாதர் உள்ளிட்ட அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் தங்க கவசம் சார்த்தி சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது. கோவில் முழுவதும் வண்ண மின் விளக்கு அலங்காரத்தால் ஜொலித்தது.