/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/டில்லி இளம்பெண் மாயம்
ADDED : ஆக 13, 2026 03:00 AM
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சேலம்: சேலம், மணியனுாரை சேர்ந்தவர் பேபி, 45. இவரது வீட்டுக்கு, டில்லி, அசோக் விஹாரில் வசிக்கும் சகோதரி, 16 வயது மக-ளுடன், கடந்த மாதம், 31ல் வந்தார். கடந்த, 10 மாலை கடைக்கு செல்வதாக கூறிச்சென்ற மகள், பின் வீடு திரும்ப-வில்லை. இதுகுறித்து பேபி, நேற்று முன்தினம் அளித்த புகார்-படி, அன்னதானப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
அதேபோல் அம்மாபேட்டை, கார்பெட் தெருவை சேர்ந்த மும்-தாஜின், 16 வயது மகள், 10ம் வகுப்பு முடித்து விட்டு வீட்டில் உள்ளார். கடந்த, 10ல் அவரும் மாயமானார். மும்தாஜ் புகார்படி அம்மாபேட்டை போலீசார் தேடுகின்றனர்.