சாலைக்கு நிலம் எடுக்க கருத்து கேட்பு சதுர அடிக்கு ரூ.6,000 வழங்க கோரிக்கை
சாலைக்கு நிலம் எடுக்க கருத்து கேட்பு சதுர அடிக்கு ரூ.6,000 வழங்க கோரிக்கை
ADDED : அக் 08, 2026 02:54 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் - மல்லியக்கரை நெடுஞ்சாலைக்கு உட்பட்ட தாண்டவ-ராயபுரம் கிராம பகுதியில், சாலை குறுகலாக உள்ளதால் அடிக்-கடி விபத்து ஏற்பட்டு வருகிறது.
அங்கு சாலை விரிவாக்கம் செய்-வது தொடர்பாக, நிலம் கையகப்படுத்தி பணி மேற்கொள்ள, நெடுஞ்சாலைத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்-கொண்ட ஆய்வில், 26 பேரின் பட்டா இடம் வருவதால், அவர்க-ளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பாக, ஆத்துார் பயணி யர் மாளிகையில் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. சேலம் டி.ஆர்.ஓ., துரை(சாலை நில எடுப்பு பிரிவு) தலைமை வகித்தார்.அதில், 26 இட உரிமையாளர்களும் பங்கேற்றனர். அவர்களிடம், அரசு நிர்ணயித்துள்ள மதிப்பீடு தொகை விபரங்களை, டி.ஆர்.ஓ., தெரிவித்தார். அப்போது இட உரிமையாளர்கள், 'அரசு நிர்ண-யித்த, சதுர அடிக்கு, 160 ரூபாய் என்பதை ஏற்க இயலாது. சந்தை மதிப்புக்கு ஏற்ப இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். குறிப்பாக சதுர அடிக்கு, 6,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்' என்றனர். தொடர்ந்து மனுக்களை வழங்கினர்.
பின் டி.ஆர்.ஓ., 'இதுகுறித்து உயர் அதிகாரி
களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். இழப்பீடு தொடர்பாக, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தால், அதன்
மூலமும் தீர்வு காணப்படும்' என்றார்.