அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த 4 சாயப்பட்டறை இடிப்பு

ADDED : அக் 27, 2026 05:58 AM
இடைப்பாடி:இடைப்பாடியில், அனுமதியின்றி இயங்கி வந்த, 4 சாயப்பட்டறைகளை மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள் இடித்து அகற்றினர்.
இடைப்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆவணியூர் பகுதியில், அனுமதியின்றி சாயப்பட்டறைகள் இயங்கி வருவதாகவும், அங்கிருந்து வெளியேறும் சாயக்கழிவு அருகிலுள்ள சரபங்கா ஆறு மற்றும் கிணற்று நீர்நிலையில் கலப்பதால், விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, இடைப்பாடியில் உள்ள ஜலகண்டாபுரம் ரோடு, ஆவணியூர் பகுதியில் சரபங்கா ஆற்றின் கரையோரங்களில் உள்ள சாயப்பட்டறைகளில் வருவாய்த்துறை, மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.இதையடுத்து, இடைப்பாடி தாசில்தார் ஜெயக்குமார், மாசு கட்டுப்பாடு உதவி பொறியாளர் இப்ரான் மற்றும் போலீசார் முன்னிலையில், ஆவணியூர் பகுதியில் வேலுமணி, சுமதி, ஆறுமுகம், தர்மலிங்கம் ஆகியோர் அனுமதியின்றி நடத்தி வந்த, 4 சாயப்பட்டறைகளும் இடித்து அகற்றப்பட்டன.