/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 50 கடைகளின் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
ADDED : அக் 15, 2026 02:52 AM
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இடைப்பாடி: இடைப்பாடி பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக பலர் சாலையோரம் கடைகள் வைத்திருந்தனர். இதனால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிக்கொள்ள, இடைப்பாடி நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், 15 நாட்களுக்கு முன், 'நோட்டீஸ்' கொடுத்தனர்.
நேற்று சேலம் பிரதான சாலை, நைனாம்பட்டி, பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளை, உதவி கோட்ட பொறியாளர் சுதா உள்ளிட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், 50க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்றினர்.