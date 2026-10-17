/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீடு, கடைகள் அகற்றம்
ADDED : அக் 17, 2026 04:05 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலத்தில் இருந்து நங்கவள்ளி செல்லும் வழியில் உள்ள பைப்பூரில் நெடுஞ்சாலை இருபுறமும் ஆக்கிரமித்து வீடு, கடைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து ஆக்கிரமிப்புகளை
அகற்றிக்கொள்ள, நோட்டீஸ் அனுப்பினர். ஆனால் அகற்றிக்கொள்ளவில்லை.
இதனால் ஓமலுார் கோட்ட உதவி இயக்குனர் கவிதா தலைமையில் தாரமங்கலம் போலீசார், வருவாய்த்துறையினர், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர்.
முன்னதாக ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றபோது போலீசார் தடுத்து, துறை அதிகாரி கள் பேச்சு நடத்தி சமாதானப்படுத்தினர்.