ADDED : நவ 21, 2026 04:44 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர், பி.என்.பட்டி, சின்னகாவூர் சக்தி மாரியம்மன், சக்தி விநாயகர், அம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிேஷக விழாவை முன்னிட்டு நேற்று காலை கணபதி ேஹாமம் நடந்தது. தொடர்ந்து கவிபுரம் காவிரியாற்றில் இருந்து, 200க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், தீர்த்தக்குடம் எடுத்து, தங்கமாபுரிபட்டணம் வழியே கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக சென்றனர்.
தொடர்ந்து சிறப்பு அன்னதானம் நடந்தது. இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு மேல் கோபுர கலசம் வைத்தல், புது சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்தல் நடக்கிறது. நாளை காலை, 9:00 முதல், 10:00 மணிக்குள் கும்பாபிேஷகம் நடக்க உள்ளது. தொடர்ந்து சிறப்பு தீபாராதனை, அன்னதானம் நடக்கும்.நாளை கும்பாபிஷேகம்
இடைப்பாடி, வெள்ளாண்டிவலசு கேட்டுக்கடையில் உள்ள அய்யனாரப்பன், வீரகாரன் கோவில்கள் மகா கும்பாபிஷேகம் நாளை நடக்க உள்ளது. இதை முன்னிட்டு, கல்வடங்கம் காவிரி ஆற்றில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள், நேற்று தீர்த்தக்குடங்களை எடுத்தனர்.
தொடர்ந்து அங்கிருந்து வாகனங்களில் வந்த பக்தர்கள், வெள்ளாண்டிவலசில் இருந்து கேட்டுக்கடை, புற வழிச்சாலை வழியே, ஊர்வலமாக சென்று கோவிலை அடைந்தனர். இதில் ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.