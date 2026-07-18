அம்மன் கோவில்களில் பக்தர்கள் தரிசனம் ஆடி பிறப்பு, முதல் வெள்ளி கோலாகலம்
அம்மன் கோவில்களில் பக்தர்கள் தரிசனம் ஆடி பிறப்பு, முதல் வெள்ளி கோலாகலம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:04 AM
சேலம்:ஆடி என்றாலே அம்மனுக்கு உகந்த மாதம். இந்த மாதத்தில் சேலம் மாரியம்மன் கோவில்களில், 22 நாட்கள் ஆடிப்பெருவிழா கொண்டாப்படு கி-றது.
ஆடிப்பிறப்பான நேற்று, முதல் வெள்ளியாக தொடங்கியதால், சேலம், கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலில் அதிகாலை முதல், பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிேஷகம் செய்யப்பட்டு அம்மனுக்கு தங்க கவசம் சாத்தப்-பட்டது. தொடர்ந்து மலர்களால் சிறப்பு அலங்-காரம் செய்தனர். பின் அர்ச்சனை செய்து, மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. ஏராளமான பக்-தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.குமாரசாமிப்பட்டி எல்லைப்பிடாரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபி ேஷகம் செய்து, வேப்பிலைக்காரி அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. அஸ்தம்பட்டி மாரி-யம்மன்,
சமயபுரம் மாரியம்மன் அலங்காரத்தில் காட்சிய-ளித்தார். நெத்திமேடு தண்ணீர்பந்தல் காளி-யம்மன், அம்மாபேட்டை மாரியம்மன், குகை மாரியம்மன் உள்பட மாநகரில் உள்ள பல்வேறு மாரியம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை நடந்-தது. அனைத்து கோவில்களிலும், பக்தர்கள் கூட்டம் காணப்பட்டது.
ஆத்துார், விநாயகபுரத்தில் உள்ள சமயபுரம் மாரி-யம்மன் கோவிலில் கூழ் படையல், அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. மூலவர் சமயபுரம் மாரியம்மன் புஷ்ப அலங்காரத்தில் அருள்பா-லித்தார். கெங்கவல்லி சுவேத நதி தென்கரையில் உள்ள அக்கரை மாரியம்மன் கோவிலில் பால் குடம், அக்னி சட்டி, பூங்கரகம் எடுத்து, ஊர்வல-மாக வந்து வழிபட்டனர். அம்மம்பாளையத்தில் உள்ள மாரியம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
சங்ககிரி, வி.என்.பாளையம் சக்தி மாரியம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார். அம்மன் சன்னதியில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட தாலிக்கயிறு, மஞ்சள், குங்குமம், வெற்றிலை பாக்கு, பக்தர்க-ளிடம் வழங்கப்பட்டன. இடைப்பாடி அருகே கவுண்டம்பட்டி சின்ன மாரியம்மன், கருமாரி-யம்மன் அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார். தார-மங்கலம் சக்தி மாரியம்மன், மஞ்சள் காப்பு, நாணய அலங்காரத்தில் ஜொலித்தார். ஓமலுார் கடைவீதியில் உள்ள பெரிய மாரியம்மன், நாகாப-ரணத்துடன் தங்க கவச அலங்காரத்தில் அருள்-பாலித்தார். ஓமலுார் செவ்வாய் சந்தை அருகே உள்ள பாப்பார முனியப்பன் கோவிலில், சக்தி கரகம் மற்றும் புஷ்ப பல்லக்கில் முனியப்ப சுவாமி திருவீதி உலா நடந்தது.