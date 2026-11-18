கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணா தாய், மகளுக்கு ‘கவுன்சிலிங்’
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணா தாய், மகளுக்கு ‘கவுன்சிலிங்’
ADDED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:49 PM
சேலம்: சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், தர்ணாவில் ஈடுபட்ட தாட்சாயிணி, 38, அவரது, 14 வயது மகளை போலீசார், வலுக்கட்டாயமாக வேனில் ஏற்றி சென்று, ‘கவுன்சிலிங்’ கொடுத்தனர்.
சேலம், அம்மாபேட்டையை சேர்ந்தவர் தாட்சாயிணி, இவர், தன் மகளுடன், இன்று (நவ.,18) காலை, 11:00 மணிக்கு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கலெக்டர் கார் நிறுத்துமிடத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். போலீசார் பேச்சு நடத்தினர்.
தாட்சாயிணி கூறுகையில், ‘எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. சுகவனேஸ்வரர் கோவில் கருவறை முன், நின்று பாட, அனுமதி கிடையாது என்கிறார்கள். ஒரு தரப்பினர், எங்கள் மீது கோபமாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு உடந்தையாக, கோவில் நிர்வாகம், போலீசார் உள்ளனர். கலெக்டர் எங்களை வந்து பார்த்து, நீதி வழங்க வேண்டும்’ என்றார்.
தாசில்தார் வள்ளமுனியப்பன் வந்து பேச்சு நடத்தினார். அப்போது, ‘எங்களை தடுக்க யாருக்கும் உரிமை கிடையாது’ எனக்கூறி தாய், மகள் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
அங்கிருந்த மக்களும் சமாதானப்படுத்த முயன்றபோது, அனைவரையும் ஒருமையில் திட்டி, சத்தம் போட்டனர். இதனால், டவுன் மகளிர் போலீசார், தாய், மகளை வலுக்கட்டாயமாக வேனில் ஏற்றி சென்று, கவுன்சிலிங் கொடுத்தனர்.