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கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு முருகன் கோவிலில் தீமிதி விழா
கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு முருகன் கோவிலில் தீமிதி விழா
ADDED : நவ 18, 2026 06:01 AM
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இடைப்பாடி:மகுடஞ்சாவடி, சுப்பரமணியர் சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு, நேற்று தீமிதி விழா நடைபெற்றது.
மகுடஞ்சாவடி, சுப்பரமணியர் சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி, சூரசம்ஹார விழா, 20 ஆண்டுகளாக
நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த, 8ல் கொடியேற்றத்துடன் விழா
தொடங்கியது. 15ல் முருகன், சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வும், நேற்று
முன்தினம் திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெற்றது.
நேற்று கோவில் முன்புறம் தீமிதி விழா நடந்தது. கோவில் நிர்வாகிகள், ஏராளமான முருக பக்தர்கள் தீ மிதித்தனர்.