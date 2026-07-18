/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/திருமணமான பெண்ணை அழைத்து வந்ததில் தகராறு: தந்தையை குத்திய மகன்
திருமணமான பெண்ணை அழைத்து வந்ததில் தகராறு: தந்தையை குத்திய மகன்
திருமணமான பெண்ணை அழைத்து வந்ததில் தகராறு: தந்தையை குத்திய மகன்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:07 AM
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சேலம்; சேலம், கன்னங்குறிச்சி நடராஜன் தெருவை சேர்ந்த, கொத்தனார் பினு, 48. இவரது மனைவி சுமதி, மகன் விஜய், 28. நேற்று முன்தினம் இரவு விஜய், ஏற்கனவே திருமணமான ஒரு பெண்ணை அழைத்து வந்தார்.
அதற்கு சுமதி எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வெளியே அழைத்துச்செல்-லும்படி கூறினார். இதில், தாய், மகன் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த விஜய், கத்-தியால் தாயை குத்த முயன்றார். பினு தடுத்தார். அப்போது அவரது இடுப்பில் விஜய் குத்தினார். பின் அப்பெண்ணை, விஜய் அழைத்துச்சென்றார். படுகாயம் அடைந்த பினுவை, சுமதி மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். கன்னங்கு-றிச்சி போலீசார், விஜயை தேடுகின்றனர்.