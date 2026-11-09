தீபாவளிக்கு ரூ.2,000 போனஸ்: முடிவுக்கு வந்த போராட்டம்
தீபாவளிக்கு ரூ.2,000 போனஸ்: முடிவுக்கு வந்த போராட்டம்
ADDED : நவ 08, 2026 03:14 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் நகராட்சி
யில், 134 ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் வேலை செய்கின்றனர். தங்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் சம்பளம் வழங்க வேண்டும்.
தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கை வலியுறுத்தி, கடந்த, 5 முதல் ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நகராட்சியில் துாய்மை பணிகள் பாதித்த நிலையில் நேற்று மூன்றாவது நாளாக போராட்டம் நீடித்தது. நேற்று காலை, 8:00 மணிக்கு மேட்டூர் நகராட்சி கமிஷனர் சபாநாயகம், சுகாதார அலுவலர், ஆய்வாளர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட துாய்மை பணியாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.அதில், அக்டோபர் மாதம் சம்பளம் வழங்கப்பட்டது. ஒப்பந்ததாரர் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தலா, 2,000 ரூபாய் தீபாவளி போனஸ் வழங்க சம்மதம் தெரிவித்தனர். அதை துாய்மை பணியாளர்கள் ஏற்று கொண்டதால் இரு நாட்களுக்கு பின் நேற்று காலை, 9:00 மணி முதல் துாய்மை பணியாளர்கள் பணிக்கு திரும்பினர்.