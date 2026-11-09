இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம் இனிப்பு, பட்டாசு கடைகளில் குவிந்த மக்கள்
இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம் இனிப்பு, பட்டாசு கடைகளில் குவிந்த மக்கள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:43 AM
ADDED : நவ 08, 2026 03:11 AM
இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளதை முன்னிட்டு, இனிப்பு, பட்டாசு கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
சேலத்தில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, மக்கள் கடந்த, 20 நாட்களாகவே துணிக்கடைகளை ஆக்கிரமித்திருந்தனர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ரெடிமேட் கடைகள் மற்றம் நடைபாதை சிறிய வியாபாரிகளிடம் சுடிதார், நைட்டி, குட்டீஸ்களுக்கான டிரஸ், சட்டைகள், டி சர்ட் வகைகள் மட்டுமன்றி, பெண்களுக்கு தேவையான வளையல், நெயில் பாலீஸ், மோதிரம், கொலுசு என விதவிதமான அலங்கார பொருட்களை ஆர்வத்துடன் வாங்கி சென்றனர்.இன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாப்படவுள்ளதை முன்னிட்டு, நேற்று காலை முதலே நகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இனிப்பு கடைகள், பட்டாசு கடைகளில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. வெளியூர் செல்பவர்கள் கிப்ட் பாக்ஸ் வகைகளை அள்ளி சென்றனர். இதே பட்டாசு கடைகளிலும், 'கிப்ட்' பாக்ஸ் ரகங்களின் விற்பனை சூடுபிடித்தது.
மாதத்தின் முதல் வாரத்திலேயே தீபாவளி பண்டிகை வந்ததால், சம்பளம் மற்றும் போனஸ் என பெரும்பாலான மக்களிடம் பணப்புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதால் கடந்தாண்டை விட இந்த தீபாவளிக்கு விற்பனை களை கட்டியது. இடையில் மழை பெய்ததால், வியாபாரம் சிறிது பாதிக்கப்பட்டது.