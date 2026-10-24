அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் ரூ.20 கோடி இழப்பு தி.மு.க., கவுன்சிலர் குற்றச்சாட்டு
அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் ரூ.20 கோடி இழப்பு தி.மு.க., கவுன்சிலர் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 23, 2026 11:01 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:11 PM
சேலம்: சேலம் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் கூட்டம் இன்று (அக்.,23) நடந்தது. அதில் நடந்த விவாதம்:
தி.மு.க.,வை சேர்ந்த மேயர் ராமச்சந்திரன்: சமூக நீதி, சட்டத்தை அமல்படுத்தும் நோக்கில், 'பேனல் ஆப் கவுன்சில்' ஆக, பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்த கவுன்சிலர்களை நியமிக்க, கவுன்சிலர்கள் குமரவேல், தமிழரசன், தீர்மானம் நிறைவேற்ற மனு அளித்துள்ளனர். அதிகாரிகளுடன் பேசி முடிவெடுக்கப்படும். கடந்த கூட்டத்தில் ரவுடிகளை அழைத்து வந்து தகராறில் ஈடுபட்ட, காங்., - துணை மேயர் சாரதாதேவி மீது நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும்.
தொடர்ந்து துணை மேயர் சாரதாதேவி, 'கடந்த கூட்டத்தில் இருக்கையை கீழே இறக்கும்படி தகராறு செய்த மேயர் உள்ளிட்ட கவுன்சிலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலத்திடம் மனு அளித்தார்.
'பிளாக் லிஸ்ட்'
அ.தி.மு.க., கொறடா செல்வராஜ்: 'மினிட் நோட்' மேயர் மேஜையில் இருக்க வேண்டும். கூட்டம் முடிந்ததும், அதில் தீர்மானங்களை எழுதி கையெழுத்திட வேண்டும். ஆனால் மினிட் நோட் கமிஷனர் அறையில் எழுதப்படுகிறது. அதிகாரிகளுக்கு, இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார்? பல கோடி ரூபாய் மாநகராட்சிக்கு பணம் செலுத்த வேண்டியிருந்து, 'பிளாக் லிஸ்ட்'டில் உள்ள ஒருவருக்கு, 'நோடியூ' சான்றிதழ் கொடுத்து, அவரது மனைவி பெயருக்கு, பல கடைகளை, அதிகாரிகள் குத்தகைக்கு விட்டுள்ளனர். அதை அவசர தீர்மானமாக கொண்டு வந்துள்ளனர். இத்தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் யாதவமூர்த்தி: வருவாய் வசூல் செய்யும் அதிகாரத்தில் உள்ள உதவி கமிஷனர், உதவி வருவாய் அலுவலர், வருவாய் ஆய்வாளர், முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதை மக்கள் கண்டுபிடித்து, போலீசில் தெரிவித்தனர். ஆனால் துறை நடவடிக்கை இல்லை. செட்டிச்சாவடியில், 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சோலார் அமைக்கப்பட்டும், ஒரு யுனிட் கூட உற்பத்தியின்றி வீணாகி வருகிறது. இதில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் மீண்டும் சோலார் அமைக்கப்படுகிறது.
தினம் ரூ.2.43 லட்சம்
தி.மு.க., கவுன்சிலர் சாந்தமூர்த்தி: தமிழக அரசு நிதியை, சேலம் மாநகராட்சி தவறவிட்டுள்ளது. காரணம் அதிகாரிகளின் அலட்சியம். திருப்பி அனுப்பப்பட்ட திட்ட அறிக்கை பைலை, சரிசெய்து அனுப்பாமல், அலட்சியமாக மேஜையில் துாங்கவிட்டதால், சாலை, சாக்கடை உள்ளிட்ட அடிப்படை பிரச்னைகள் மேற்கொள்வதற்கான, 20 கோடி ரூபாய் வரையான நிதி கிடைக்காமல் போயுள்ளது. புது பஸ் ஸ்டாண்டில், 29 கடைகளை, பல்வேறு, 'பினாமி' பெயர்களில் ஒருவரே வாடகைக்கு எடுத்து உள்வாடகைக்கு விட்டுள்ளார். மனைவி, மகன், டிரைவர், சமையல்காரர் என அவரது வீட்டில் உள்ள, 11 பேர் பெயரில், கடைகள் உள்ளன. அதில், 4 பேர் இறந்தும், அவர்களது குத்தகை ரத்து செய்யப்படவில்லை. நாள் வாடகையாக தினமும், 2.43 லட்சம் ரூபாய் வசூலிக்கிறார். இவற்றை ரத்து செய்துவிட்டு, முறையாக ஒப்பந்தம் விட்டால், மாநகராட்சிக்கு வருவாய் அதிகரிக்கும்.
பின்னணியில் யார்?
தி.மு.க., கவுன்சிலர் கலையமுதன்: சூரமங்கலம் மண்டலத்தில் ஒரு வருவாய் ஆய்வாளருக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம். பல ஆண்டாக கொடிநாட்டி வருகிறார். இடமாற்றினாலும் ஒரே மாதத்தில் திரும்ப, அதே இடத்துக்கு வந்துவிடுகிறார். இவரது பின்னணியில் இருப்பது யார்? ஏன் நீங்கள் கொடுத்த மாறுதல் உத்தரவை, ஒரு மாதத்தில் திரும்ப பெற்றீர்கள்?
அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் சசிகலா: என் வார்டில், 'போர்' போடாததால், கழிப்பறை பூட்டப்பட்டிருந்தது. அதை உதவி கமிஷனர் உடைத்துள்ளார். கேட்டால், 'நீங்கள் கவுன்சிலரா' என கேட்கிறார். அது கூட தெரியாமல், அதிகாரிகள் வேலை செய்கின்றனர்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.
அ.தி.மு.க., வெளிநடப்பு
இதனிடையே தனியாருக்கு குடிநீர் வினியோகம் ஒப்படைத்தல்; சுற்றுவட்டார மாவட்ட குப்பையை எரிக்கும் திட்டங்களை கொண்டு வரக்கூடாது என, எதிர்க்கட்சி தலைவர் யாதவமூர்த்தி தலைமையில், அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
காலாவதி குடிநீர் வழங்கல்
கவுன்சிலர்கள், நிருபர்களுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்பட்டது. அதில் தயாரிப்பு நாள்: 2026 ஜன., 21 என்றும், காலாவதி நாள்: 2026 ஜூலை, 20 என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 'பேக்கிங்' செய்து, 9 மாதங்களான குடிநீர் வழங்கப்பட்டதை, கவுன்சிலர்களும், நிருபர்களும் கண்டித்தனர். பின் அவற்றை திரும்ப பெற்ற பணியாளர்கள், உடனே வெளியே சென்று வேறு குடிநீர் பாட்டில்களை வாங்கி வந்தனர்.