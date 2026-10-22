சேலத்தில் 14, 15ல் தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம்

ADDED : அக் 11, 2026 04:39 AM
இடைப்பாடி:சேலம் மேற்கு மாவட்ட தி.மு.க.. செயற்குழு கூட்டம் சங்ககிரியில் வரும், 14ல் நடக்கிறது.
இது குறித்து, சேலம் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் செல்வகணபதி விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: சேலம் மேற்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் வரும், 14 மதியம், 3:00 மணிக்கு சங்ககிரியில் உள்ள வாசுதேவ மஹாலில் நடைபெற உள்ளது. மாவட்ட அவைத்தலைவர் தங்கமுத்து தலைமை வகிக்கிறார். தலைமை பிரதிநிதி கிரிராஜன்
எம்.பி., மற்றும் அழகிரி சதாசிவம் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இக்கூட்டத்தில் கடந்த ஆக., 22ல், அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடந்த மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் நடந்த தீர்மானத்தின் படி, புதிய நகர, ஒன்றிய, பேரூர், வார்டு மறுசீரமைப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகிகள், செயற்குழு, பொதுக்குழு, நகர, ஒன்றிய, பேரூர், வார்டு நிர்வாகிகள், இளைஞர் அணி, மாணவர் அணி, மருத்துவர், வழக்கறிஞர் அணிகளின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
* சேலம் மத்திய மாவட்ட தி.மு.க., செயலர் ராஜேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: சேலம் மத்திய மாவட்ட தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம், வரும் 15 காலை 10:00 மணிக்கு மாவட்ட அலுவலகமான கலைஞர் மாளிகையில் நடைபெறுகிறது. தலைமை பிரதிநிதி எம்.பி., கிரிராஜன் தலைமை வகிக்கிறார். தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாநில துணை செயலர் அழகிரி சதாசிவம், மத்திய மாவட்ட அவைத்தலைவர் சுபாசு ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர். இதில் மாவட்ட நிர்வாகிகள், மாநகர நிர்வாகிகள், தலைமை செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், ஒன்றிய, பேரூர் செயலர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.