/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தி.மு.க., 'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., வரதராஜன் காலமானார்
UPDATED : நவ 04, 2026 02:01 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:14 PM
அ நிறம் | அளவு
சங்ககிரி: சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி தொகுதி, தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., வரதராஜன், 86. இவர், உடல்நலக்குறைவால், சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், 3 மாதங்களாக சிகிச்சை பெற்றார். நேற்று அதிகாலை, 5:30 மணிக்கு மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார்.
அவரது உடல், சங்ககிரி - இடைப்பாடி சாலையில் உள்ள நகராட்சி மின்மயானத்தில், இன்று தகனம் செய்யப்பட உள்ளது.
வரதராஜன், 1989 முதல், 1991 வரை, சங்ககிரி, எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்தார். தி.மு.க.,வின் ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்ட துணை செயலர், சென்னை அண்ணா பல்கலை செனட் உறுப்பினராகவும் இருந்தார். அவருக்கு மனைவி பீனாகுமாரி, மகள் சங்கீதா, மகன் அருண்பிரபு உள்ளனர். தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த அருண் பிரபு, சங்ககிரி நகராட்சி துணைத்தலைவராக உள்ளார்.