உள்ளாட்சி தேர்தலில் தி.மு.க., தனியே நிற்கும் நிலை அமைப்பு செயலர் பாரதி பேச்சு
உள்ளாட்சி தேர்தலில் தி.மு.க., தனியே நிற்கும் நிலை அமைப்பு செயலர் பாரதி பேச்சு
ADDED : அக் 17, 2026 04:16 AM
சேலம்; தி.மு.க.,வின், சேலம் மத்திய மாவட்டம், கருங்கல்பட்டி பகுதி சார்பில் முப்பெரும் விழா, தாதகாப்பட்டியில் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட செயலர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார்.
அமைப்பு செயலர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியதாவது: ஆட்சியில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், தி.மு.க.,வின் சாதனைகளை யாராலும் அழிக்க முடியாது. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் பட்டப்படிப்பு படிக்க காரணமான கட்சி. இது தெரியாமல், கடந்த தேர்தலில், இளைஞர்கள், பெண்கள் ஓட்டுப்போட்டு விட்டனர். இந்த, 4 மாதங்களில் மக்கள் என்ன மாற்றத்தை கண்டனர். கடந்த ஆட்சியில், ஒரு யுனிட் மின்சாரம், 20 ரூபாய்க்கு வாங்கியதை, தற்போது, 35 ரூபாய்க்கு வாங்க காரணம் என்ன? இந்த முறைகேடில், முதல்வர் விஜயை சிறைக்கு அனுப்ப அமைச்சர் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜூனா முடிவு செய்துவிட்டனர்.
விஜய், 5 நிமிடம் வந்தாலே போதும் என சொன்ன நிலை மாறி, மாட்டுவண்டி ஓட்டவும், கடையில் டீ குடிக்கவும் வைத்தது, தி.மு.க., கடந்த தேர்தலில், கூட்டணிக்கு ஒதுக்கிய தொகுதிகளில், தி.மு.க., போட்டியிட்டிருந்தால், பல தொகுதிகளை வென்றிருப்போம். உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி இல்லாமல் தனியே நிற்கும் நிலை உருவாகி உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மாவட்ட அவைத் தலைவர் சுபாசு, பொருளாளர் கார்த்திகேயன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ராஜேந்திரன், தேர்தல் பணிக்குழு செயலர் தாமரைக்கண்ணன், கருங்கல்பட்டி பகுதி செயலர் சரவணன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.