நாய்கள் அட்டகாசம்: விவசாயிகள் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:29 AM
பனமரத்துப்பட்டி: மல்லுார் டவுன் பஞ்சாயத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை கிடங்கு, பெரமனுார் மயானம் அருகே செயல்படுகிறது. அங்-குள்ள குப்பையில் உணவு தேட ஏராளமான தெருநாய்கள், 'உலா' வருகின்றன. அங்கிருந்து இறைச்சி கழிவை இழுத்துக்கொண்டு, பெரமனுார் ஊராட்சியில் உள்ள விவசாய வயல் பகுதிக்கு வரு-கின்றன. அங்கு இறைச்சி கழிவை சாப்பிடுவதில் நாய்கள் இடையே சண்டை ஏற்படுகிறது.
உணவு கிடைக்காத நாய்கள், வயல் பகுதியில் மேயும் ஆடு-களின் கழுத்து உள்ளிட்ட இடங்களில் கடிக்கின்றன. சில நாட்-களில் ஆடுகள் இறந்து விடுகின்றன.வளர்ப்பு நாட்டுக்கோழிகளை துரத்தியும் வேட்டையாடுகின்-றன. கறவை மாடுகளையும் நாய்கள் விட்டு வைப்பதில்லை. தெருநாய்களின் அட்டகாசத்தால், கால்நடை வளர்க்கும் விவசாயி-களுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. நாய்களை கட்டுப்படுத்த, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.